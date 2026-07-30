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ФИФА может «расширить портфель турниров» и «привлечь долговое финансирование» в ближайшие 15 лет – это упоминается в презентации, посвященной продаже части прав на ЧМ

The Guardian удалось ознакомиться с презентацией, с помощью которой  ФИФА хотела убедить ассоциации одобрить продажу части прав на чемпионат мира.

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