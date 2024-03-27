Сгоревший «Крокус» оказался заложен по кредиту в «Газпромбанке»

РИАМО - 27 мар. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сгоревший во время теракта 22 марта концертный зал «Крокус Сити Холл» находился в залоге у «Газпромбанка», сообщает РБК.
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