Когда мы разошлись с "южнорусскими"

Лучший эксперт по Украине Р. Ищенко - о том, когда мы, русские, разошлись с "южноруссктмЗа последние десять лет я прочитал огромное количество текстов, посвящённых теме взаимоотношений «коренных» русских и русских, «понаехавших» с окраин империи.