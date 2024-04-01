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Закон, порядок, государство

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Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение по позициям украинских террористических формирований

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражение по позициям украинских террористических формирований

Целеуказание и корректировка огня артиллерийских расчетов ведется с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки, что позволяет передавать на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

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