В ЮАР пригрозили свергнуть президента и начать военный переворот. Развязка ясна

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Сильвестр Манголеле (фото с сайта https://www.iol.co.za/the-star/news/presidency-and-sandf-dis.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Надо отдать должное Гегемону - и здесь успел нагадить.
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9 час.
Андрей Stan
))) Рамофоса ещё тот &quot;петушок&quot;... Помню как он на ПМЭФ пытался строить из себя весомую фигуру... выговаривал Путину  за его решение прекратить &quot;зерновую сделку&quot; и &quot;страдание Африки&quot; при отсутствии гарантий поступления зерна? Путин, насколько мне известно, осадил его одним вопросом? Где гарантии России по выполнению обязательств? Россия без этого терпела и ждала больше года?! ... )))) Второй &quot;прокол&quot; Рамафосы с Самиром БРИКС и не приездом туда ни Путина, из за &quot;ордера МУС&quot;... А нет Путина? И Си не поехал. И весь мир, вся Африка увидели слабость этого продажного лицемера Рамафосы... )))
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4 час.

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