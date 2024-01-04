В ЮАР пригрозили свергнуть президента и начать военный переворот. Развязка ясна

Андрей Stan

))) Рамофоса ещё тот "петушок"... Помню как он на ПМЭФ пытался строить из себя весомую фигуру... выговаривал Путину за его решение прекратить "зерновую сделку" и "страдание Африки" при отсутствии гарантий поступления зерна? Путин, насколько мне известно, осадил его одним вопросом? Где гарантии России по выполнению обязательств? Россия без этого терпела и ждала больше года?! ... )))) Второй "прокол" Рамафосы с Самиром БРИКС и не приездом туда ни Путина, из за "ордера МУС"... А нет Путина? И Си не поехал. И весь мир, вся Африка увидели слабость этого продажного лицемера Рамафосы... )))