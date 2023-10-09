Астраханской области урезают водный «паек» уже регулярно

Сейчас - из-за слабого притока в Камском водохранилище. И осенью надо экономить на воде На минувшей неделе состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по режиму работы гидроузлов и водохранилищ Волжско-Камского каскада.
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