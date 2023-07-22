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Немецкий военный эксперт Гади признал, что подготовка российских войск не имеет равных

Немецкий военный эксперт Гади признал, что подготовка российских войск не имеет равных

Немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади в рамках разговора с изданием Tagesschau в субботу, 22 июля, заявил, что подготовка Вооруженных сил Российской Федерации не имеет себе равных.

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