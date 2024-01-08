«Фактические издержки от санкций для ЕС уже превысили €500 млн»

Россия и западные страны могут начать переговоры по Украине в 2024 году, особенно если на выборах в США победит Дональд Трамп, сказал в интервью «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Маттиас Моосдорф.
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