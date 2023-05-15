Политика Сегодня

1 240 подписчиков

Грузины вышли на акцию протеста в Тбилиси против восстановления авиасообщения с Россией

Грузины вышли на акцию протеста в Тбилиси против восстановления авиасообщения с Россией

Небольшая акция протеста произошла возле Парламента Грузии. Демонстранты призвали не восстанавливать авиасообщение и безвизовый режим с Россией.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх