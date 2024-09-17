Отец купил дочери контейнер с замком, чтобы родственники не воровали ее вкусняшки

Наслаждение различными вкусняшками в течение дня может значительно улучшить настроение. Ведь поедание вкусностей в умеренном количестве - приятное занятие, согласитесь? Сегодняшняя история о том, как семья может заставить человека прятать свою еду под замками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии