Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Отец купил дочери контейнер с замком, чтобы родственники не воровали ее вкусняшки

Отец купил дочери контейнер с замком, чтобы родственники не воровали ее вкусняшки

Наслаждение различными вкусняшками в течение дня может значительно улучшить настроение. Ведь поедание вкусностей в умеренном количестве - приятное занятие, согласитесь? Сегодняшняя история о том, как семья может заставить человека прятать свою еду под замками.

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