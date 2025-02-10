На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую

Представить, как совершаются открытия в палеонтологии, легко. Исследователи извлекают из породы фрагменты скелета или мягких тканей, изучают строение, сравнивают с уже известными образцами и, если находятся серьезные отличия, заявляют, например, о новом таксоне.
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