Экологический кинолекторий пройдет в Петрозаводске

Петрозаводск станет региональной площадкой для ECOCUP фестиваля экологических фильмов. 27-28 января в столице Карелии покажут “зелёное” документальное кино, рассказала на своей странице в ВК один из организаторов мероприятия Софья Алексеева.
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