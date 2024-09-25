Кладовщик-карьерист. Жителям Алтая назвали рабочие профессии для успеха и роста

Более половины жителей края считают, что квалифицированный рабочий может построить карьеру В Алтайском крае более половины жителей считают, что квалифицированный рабочий может построить карьеру, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.
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