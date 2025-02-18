Сергунина анонсировала программу ВДНХ ко Дню защитника Отечества

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков На ВДНХ подготовили культурную программу ко Дню защитника Отечества. Для жителей и гостей столицы проведут концерты, мастер-классы и лекции, спектакли и экскурсии, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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