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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паньотта о новом контракте Драйзайтля с «Эдмонтоном»: «Увидим продление на уровне Мэттьюса, скорее всего. Соглашение на 4-5 лет»

Текущее соглашение 28-летнего немецкого хоккеиста и «Ойлерс» с кэпхитом 8,5 миллиона долларов в год рассчитано до конца сезона-2024/25.

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