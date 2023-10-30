Россиянам вернут бесплатную раздачу Интернета

Россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, сообщают «Известия». По данным издания, операторы «МегаФон», «Билайн» и Теlе2 выполнили соответствующие предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
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