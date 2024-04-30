Поэтесса Рубальская назвала себя продвинутой бабушкой после концерта на "Маске"

Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что ей понравилось выступать в качестве гостевого участника на шоу "Маска" и понадеялась, что ее появление на сцене приведет к увеличению гонорара и прибавит предложений.
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