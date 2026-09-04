Научные мемы, смешные только для умных людей. Выпуск 15

Если вы хоть раз засмеетесь, то у вас где-то есть коэффициент интеллекта. В новом выпуске — ряд Фурье, проекция Меркатора, бобры и картофель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Список холостяков...
- Лучшие анекдоты п...
- Г Чуть не остановил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым