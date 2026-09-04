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Научные мемы, смешные только для умных людей. Выпуск 15

Научные мемы, смешные только для умных людей. Выпуск 15

Если вы хоть раз засмеетесь, то у вас где-то есть коэффициент интеллекта. В новом выпуске — ряд Фурье, проекция Меркатора, бобры и картофель.

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