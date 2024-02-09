После интервью с Путиным Карлсон назвал безумными слухи об экспансии РФ

Верить в то, что Россия демонстрирует политику экспансии и намерена идти завоевывать Польшу и Австрию — идиотизм, заявил американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое было опубликовано 9 февраля.
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