Зеленский надеется на преодоление напряженности с США после конфликта с Трампом

Украина продолжает получать американскую военную помощь Владимир Зеленский уверен, что последствия перепалки в Белом доме с его участием будут преодолены, а Украина и Соединенные Штаты смогут вернуться к конструктивным отношениям.
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