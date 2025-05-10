Автор: Егор Зверев В преддверии Дня Победы президент Украины Владимир Зеленский и другие представители киевской верхушки выступили с угрозами совершения теракта в Москве в годовщину окончания Великой Отечественной войны.
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