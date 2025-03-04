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Китай

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Прогресс DeepSeek демонстрирует инновационный характер и инклюзивность научно-технического развития Китая

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Прогресс китайских технологических компаний, таких как DeepSeek, демонстрирует инновационный характер и инклюзивность в процессе научно-технического развития Китая, заявил во вторник официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

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