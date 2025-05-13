В Петербурге появятся искусственные озера с живописными островами и маяками Ирэн ОрлонскаяНа курорте «Санкт-Петербург марина» планируется создание искусственного озера, которое будет включать в себя систему островов и маяков.
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