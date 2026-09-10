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Газета.ру

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OBHDP: о неудачах люди сообщают собеседнику вдвое чаще, чем об успехах

OBHDP: о неудачах люди сообщают собеседнику вдвое чаще, чем об успехах

Люди склонны скрывать свои успехи и, наоборот, охотно делиться неудачами — и делают это прежде всего для того, чтобы не задеть чувства собеседника, а не ради собственного имиджа.

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