В 6-м туре Премьер-лиги КФС побеждали только хозяева

11 мая прошли матчи 6-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Фото: пресс-служба ФК «Кызылташ»Примечательно, что во всех четырех матчах игрового дня побеждали только хозяева поля, рассказывает пресс-служба Крымского футбольного союза.
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