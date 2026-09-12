Американский рэпер Lil Durk оправдан по делу о заказном убийстве

В октябре 2024 года федеральный суд в Лос-Анджелесе оправдал американского рэпера Дерка Бэнкса, известного под псевдонимом Lil Durk, по обвинению в организации заказного убийства другого участника его хип-хоп-коллектива OTF (Only the Family).