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Тульские разработчики отправили на СВО партию новых дронов-камикадзе

Тульские разработчики отправили на СВО партию новых дронов-камикадзе

Разработчик дронов-камикадзе с машинным зрением &quot;Овод&quot; из Тульской области Андрей Иванов заявил об отправке первой партии в зону проведения спецоперации на Украине, передает &quot;ТАСС&quot; со ссылкой на Народный фронт.

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