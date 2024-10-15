Тульские разработчики отправили на СВО партию новых дронов-камикадзе

Разработчик дронов-камикадзе с машинным зрением "Овод" из Тульской области Андрей Иванов заявил об отправке первой партии в зону проведения спецоперации на Украине, передает "ТАСС" со ссылкой на Народный фронт.
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