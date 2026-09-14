После тихой роскоши — клубная ночь: почему мода снова хочет блестеть

Стразы, металлик, перья, кожа и настроение Studio 54 возвращаются в осенний гардероб. Клубная эстетика больше не выглядит костюмом для вечеринки — она становится частью повседневной моды и меняет само представление о том, как должна выглядеть современная роскошь.
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