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«Дайте мне что-нибудь, что там у вас есть». Зеленский выдвинул претензии Байдену

«Дайте мне что-нибудь, что там у вас есть». Зеленский выдвинул претензии Байдену

redactor 2022-04-02T05:32:03+0300 01.01.1970 В интервью американскому изданию Fox News президент Украины Владимир Зеленский выдвинул претензии американским властям, что они не помогают Украине тяжёлым вооружением и перечислил свои пожелания.

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