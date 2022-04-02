«Дайте мне что-нибудь, что там у вас есть». Зеленский выдвинул претензии Байдену

redactor 2022-04-02T05:32:03+0300 01.01.1970 В интервью американскому изданию Fox News президент Украины Владимир Зеленский выдвинул претензии американским властям, что они не помогают Украине тяжёлым вооружением и перечислил свои пожелания.
redactor 2022-04-02T05:32:03+0300 01.01.1970 В интервью американскому изданию Fox News президент Украины Владимир Зеленский выдвинул претензии американским властям, что они не помогают Украине тяжёлым вооружением и перечислил свои пожелания.
Свежие комментарии