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Что выбрать для санузла — инсталляция или приставной унитаз со скрытым бачком

Что выбрать для санузла — инсталляция или приставной унитаз со скрытым бачком

В современных ремонтах квартир и домов в Казахстане привычные напольные унитазы с видимым бачком всё чаще заменяют скрытые системы.

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