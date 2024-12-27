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Петербургский дневник

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В Санкт-Петербурге подвели итоги борьбы с нелегальными перевозчиками

В Санкт-Петербурге подвели итоги борьбы с нелегальными перевозчиками

В рамках заседания Межведомственной транспортной комиссии Межведомственная транспортная комиссия Санкт-Петербурга (МТК) подвела итоги работы за 2024 год и отметила беспрецедентную интенсивность борьбы с нарушениями в сфере пассажирских перевозок.

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