В Санкт-Петербурге подвели итоги борьбы с нелегальными перевозчиками

В рамках заседания Межведомственной транспортной комиссии Межведомственная транспортная комиссия Санкт-Петербурга (МТК) подвела итоги работы за 2024 год и отметила беспрецедентную интенсивность борьбы с нарушениями в сфере пассажирских перевозок.
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