Аксаков: блогеры могут помочь повысить финансовую грамотность

Блогеры и знаменитости могут эффективно просвещать людей, делая сложные темы более доступными и увлекательными, поэтому важно наладить системное взаимодействие с ними, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).