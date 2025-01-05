ВСУ готовят январский прорыв: возможное вторжение в Белгородскую и Брянскую области

В начале 2025 года на фоне продолжающегося конфликта в зоне российско-украинской границы вновь заговорили о возможном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Белгородской и Брянской областей.
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