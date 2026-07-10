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Трамп объявил о просьбе Ирана возобновить мирные переговоры

Трамп объявил о просьбе Ирана возобновить мирные переговоры

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран обратился с просьбой возобновить мирные переговоры. По его словам, Вашингтон дал согласие, но при этом ясно дал понять, что перемирие между странами завершено.

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