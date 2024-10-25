Осознанные сновидения могут быть усилены сенсорными сигналами

Новое исследование, проведенное группой нейробиологов Северо-Западного университета (Northwestern University) под руководством Кена Паллера, демонстрирует потенциал метода целевой реактивации осознанности (TLR) для увеличения частоты осознанных сновидений.
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