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Осознанные сновидения могут быть усилены сенсорными сигналами

Осознанные сновидения могут быть усилены сенсорными сигналами

Новое исследование, проведенное группой нейробиологов Северо-Западного университета (Northwestern University) под руководством Кена Паллера, демонстрирует потенциал метода целевой реактивации осознанности (TLR) для увеличения частоты осознанных сновидений.

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