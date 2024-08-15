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Пленный «азовец» Кадраков объяснил, почему хочет воевать за РФ

Пленный «азовец» Кадраков объяснил, почему хочет воевать за РФ

Пленный боец украинского нацбатальона «Азов»* Станислав Кадраков, заявивший о желании воевать против киевского режима, объяснил свое решение намерением остаться в ДНР, которая является родным для него регионом.

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Комментарии
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николай лейчинский
Тебе , укроп , не воевать , а лет 10 восстанавливать придется разбомбленное и сожженное в &quot;стройотряде &quot; строгого режима ...
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