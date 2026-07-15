"Мы слишком крутые для планеты": как один конструктор случайно раскрыл тайные мысли режима

Александр Симаков Мы в Тайване ничего не покупаем, Тайвать против нас санкции ввел и запретил продавать ВСЁ! . А тайваньские чипы для нас покупает Китай, которые мы покупает у Китая за юани. Такая же фигня и с западным оборудованием - санции. Но европейские станки для нас покупает Турция, и расчет соответственно идет или в рублях, или турецких лирах.

ВА Владимир Акулов Имея резервную валюту , запад просто может ее для себя ПЕЧАТАТЬ...Отчего суверенный долг США достиг почти 35 триллионов долл ? США ничего не произвели , не заработали , но купили для себя всего на 35 триллионов * в долг*...И евросоюз имея *резервные* евро всё для себя покупает в ДОЛГ...А мы с нашим рублем так не можем... Нам надо что-то в мире реальное ПРОИЗВЕСТИ и ПРОДАТЬ ...Продать что-то реальное : нефть , газ , оружие , зерно...Только после этого мы может что-то купить в Китае , якобы* не за рубли , а за юани ...Понимаете разницу ? Оттого враг и вводит санкции: чтобы мы ничего не могли продать в мире ...По вашему , можно не продавать газ , нефть ?..А всё покупать в мире за рубли ?Не получится ! Рубль - не *резервная* валюта...Мы не можем -как это делает Запад - печатать рубли и всё в мире покупать...Мы можем заработать только , продавая реальные ликвидные товары...А наш враг может всё получать , печатая бумажки...Или просто печатая *единички и нолики* в электронных платежках...