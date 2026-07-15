Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 801 подписчик

"Мы слишком крутые для планеты": как один конструктор случайно раскрыл тайные мысли режима

"Мы слишком крутые для планеты": как один конструктор случайно раскрыл тайные мысли режима

КошкинН Есть в городе, где когда-то князь Владимир крестил Русь, такой товарищ — Денис Штилерман.

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Комментарии
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Александр Симаков
Мы в Тайване ничего не покупаем, Тайвать против нас санкции ввел и запретил продавать ВСЁ! . А тайваньские чипы для нас покупает Китай, которые мы покупает у Китая за юани. Такая же фигня и с западным оборудованием - санции. Но европейские станки для нас покупает Турция, и расчет соответственно идет или в рублях, или турецких лирах.
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4 н.
ВА
Владимир Акулов
Имея  резервную  валюту  ,  запад  просто  может  ее  для  себя    ПЕЧАТАТЬ...Отчего  суверенный  долг  США  достиг  почти  35  триллионов  долл  ?  США  ничего  не  произвели  ,  не  заработали  ,  но  купили  для  себя  всего  на  35  триллионов  *  в  долг*...И  евросоюз  имея  *резервные*  евро  всё  для  себя  покупает  в  ДОЛГ...А  мы  с  нашим  рублем  так  не  можем...  Нам  надо  что-то  в  мире реальное   ПРОИЗВЕСТИ  и  ПРОДАТЬ  ...Продать  что-то  реальное  :  нефть  ,  газ  ,  оружие  ,  зерно...Только  после  этого  мы  может  что-то  купить  в  Китае  ,  якобы*    не  за  рубли  ,  а  за  юани  ...Понимаете  разницу  ?  Оттого  враг  и  вводит  санкции:  чтобы  мы  ничего  не  могли  продать  в  мире  ...По  вашему , можно    не  продавать  газ  ,  нефть ?..А  всё  покупать  в  мире  за  рубли  ?Не  получится  !  Рубль  -  не  *резервная*  валюта...Мы  не  можем  -как  это  делает  Запад  - печатать  рубли  и  всё  в  мире  покупать...Мы  можем  заработать  только , продавая  реальные  ликвидные  товары...А  наш  враг  может  всё  получать  ,  печатая  бумажки...Или  просто  печатая  *единички и нолики*  в  электронных  платежках...
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4 н.
Александр Симаков
Долги-то рано или поздно придется отдавать! И пиндосам и евросоюзу. Санкции проив нас вводят, чтобы мы ничегно не смогли продать в мире? Конечно, потому что сами хотят что-то продать, да Россия мешает. . Вот и живут в долг, как в советские времена граждане - от зарплаты до зарплаты. А эти печатальщики - от займа до займа. Они доллары печатают не для того, чтобы на них что-то купить, а для того, чтобы эти самые доллары взять у кого-нибудь в долг,  А потом уже что-то на них купить. 😂
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4 н.