Крымчанка стала победительницей Первенства мира по боксу

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №4 Анастасия Тюнина в финальном поединке весовой категории до 46 килограммов раздельным решением судей одержала победу над представительницей Узбекистана Мафтуной Мушурмоновой.
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