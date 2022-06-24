Чиновник ЕК: при торговле с третьими странами ЕС будет применять санкции

При заключении новых торговых соглашений между ЕС и третьими странами и регионами в них будут прописаны санкции за ряд нарушений, заявил вице-президент ЕК по торговле Валдис Домбровскис в ходе визита в Пакистан, 24 июня сообщило издание Daily Times.