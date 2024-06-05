Госавтоинспекторы спасли жизнь беременной женщине в Приамурье

В Благовещенске произошел трогательный случай, когда госавтоинспекторы спасли жизнь молодой семье. Во время патрулирования одного из районов города сотрудникам дорожно-патрульной службы пришлось оказать экстренную медицинскую помощь.
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