Страны G7 направили Украине почти $50 млрд кредитных средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.
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Вот даже интересно, неужели нет никаких способов наказать гейропейские страны в грубом воровстве замороженных активов РОССИИ и передаче их бандеровцам.
Почему Россия молчит? Деньги наших налогоплательщиков