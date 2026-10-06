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G7 передала Украине почти $50 млрд за счет замороженных активов РФ

G7 передала Украине почти $50 млрд за счет замороженных активов РФ

Страны G7 направили Украине почти $50 млрд кредитных средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.

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