В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в Ленинградской области, три человека пострадали, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
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В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в Ленинградской области, три человека пострадали, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
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