💐Поздравляем Широкову Оксану Ивановну В этот круглый день рождения Принимай же поздравления! Радости, тепла и света, А в душе все время лета.
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💐Поздравляем Широкову Оксану Ивановну В этот круглый день рождения Принимай же поздравления! Радости, тепла и света, А в душе все время лета.