В России разработают временный порядок исследований черноморской рыбы

Роспотребнадзор, Росрыболовство и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) работают над временным порядком гигиенического осмотра партий уловов, добытых в Азово-Черноморском районе, и произведенной из них продукции.