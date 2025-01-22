В России разработают временный порядок исследований черноморской рыбы

Роспотребнадзор, Росрыболовство и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) работают над временным порядком гигиенического осмотра партий уловов, добытых в Азово-Черноморском районе, и произведенной из них продукции.
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