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В России разработают временный порядок исследований черноморской рыбы

Роспотребнадзор, Росрыболовство и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) работают над временным порядком гигиенического осмотра партий уловов, добытых в Азово-Черноморском районе, и произведенной из них продукции.

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