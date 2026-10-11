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Регионы России

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Российские специалисты продолжают работу на АЭС «Бушер» в Иране

Российские специалисты продолжают работу на АЭС «Бушер» в Иране

Более 80 сотрудников госкорпорации «Росатом» вернулись в Иран и заняты строительством двух новых энергоблоков атомной электростанции (АЭС) «Бушер».

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