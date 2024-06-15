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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Амура» Йортикка: «Почему Финляндия побеждала? 30 игроков в КХЛ. Финская лига даже близко не стоит. У нас нет конкурентного преимущества»

Финская команда на двух чемпионатах мира подряд – в 2023 и 2024 году – завершила выступление в четвертьфинале.

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