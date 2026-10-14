350 лет хаоса: почему весь мир никак не мог договориться, какой сегодня день

Ночью с 4 на 5 октября 1582 года из европейской истории пропали сразу 10 суток. Указ Папы Римского Григория XIII разом состарил календарь на полторы недели — и перекроил жизнь миллионов людей на три с половиной века вперёд.
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