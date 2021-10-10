Синтетические продукты для избавления от депрессии могут появиться в России до 2035 года

Российские ученые занимаются разработкой специальной синтетической пищи, которая будет позитивно влиять на здоровье человека и помогать бороться с депрессивными состояниями, рассказал ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный.
Российские ученые занимаются разработкой специальной синтетической пищи, которая будет позитивно влиять на здоровье человека и помогать бороться с депрессивными состояниями, рассказал ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный.
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