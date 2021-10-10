Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Да наплевать нам на Собчак. Там три человека погибли, о них не слова, все про эту козу.Справка МВД показ...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Вот так выходишь из дома и совершенно неизвестно вернешься ли.Погибшая в ДТП с ...
  • Svitlana Berezhna
    Бедный Нобель...............Максим Шугалей от...

Синтетические продукты для избавления от депрессии могут появиться в России до 2035 года

Синтетические продукты для избавления от депрессии могут появиться в России до 2035 года

Российские ученые занимаются разработкой специальной синтетической пищи, которая будет позитивно влиять на здоровье человека и помогать бороться с депрессивными состояниями, рассказал ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх