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Ростислав Ищенко: Даже если и планируется уничтожение Украины, об этом нам сообщат только по факту достижения цели

Ростислав Ищенко: Даже если и планируется уничтожение Украины, об этом нам сообщат только по факту достижения цели

Ростислав Ищенко: Даже если и планируется уничтожение Украины, об этом нам сообщат только по факту достижения цели В Польше начали бить бандеровцев, хотя сами поляки во главе с Дзержинским Украину и создавали Михаил Зубов Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Ростислав Ищенко Граждане Польши всё активнее демонстрируют враждебность по отношению к украинцам.

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